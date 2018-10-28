"Это мой ад и рай": экс-ведущие "Орла и решки" представили клип на совместную песню

Тодоренко и Лаврентьев записали дуэт / https://www.instagram.com/antonlavrentiev/

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко и ее соведущий по проекту "Орел и решка" Антон Лаврентьев представили клип на совместную песню "Ад и Рай".

Ролик появился на YouTube-канале "Орел и Решка". Автором текста стал Лаврентьев, над клипом работала креативная команда тревел-проекта.

"Это видео мы с Антоном и всей командой @orelireshka_official снимали много лет , снимали в кругосветке , снимали в Аду, снимали в Раю, снимало даже, когда не хотелось снимать, а было лишь желание послать все к черту. И вот он результат наших трудов", - написала Тодоренко в Instagram.

Пользователи уже оставили свои первые отзывы о клипе.

"Получился чудесный дуэт и песня очень понравилось. Молодцы орешковцы﻿", - считает Slov Annatour.

"До мурашек... Очень крутое и осмысленное видео к замечательнейшей песне! Просто не хватает слов, одни эмоции﻿", - поделилась Елизавета Лейзерова.

"Какая потрясающая песня, слова, голоса, а видеоряд-то какой! Все очень круто, смотреть одно удовольствие, спасибо Вам всем за эту песню!﻿", - расхвалила Таня Р.

Ранее Регина Тодоренко с женихом снялись в романтической фотосессии.