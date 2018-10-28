"Это мой ад и рай": экс-ведущие "Орла и решки" представили клип на совместную песню

Тодоренко и Лаврентьев записали дуэт.
Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко и ее соведущий по проекту "Орел и решка" Антон Лаврентьев представили клип на совместную песню "Ад и Рай".
Ролик появился на YouTube-канале "Орел и Решка". Автором текста стал Лаврентьев, над клипом работала креативная команда тревел-проекта.
"Это видео мы с Антоном и всей командой @orelireshka_official снимали много лет , снимали в кругосветке , снимали в Аду, снимали в Раю, снимало даже, когда не хотелось снимать, а было лишь желание послать все к черту. И вот он результат наших трудов", - написала Тодоренко в Instagram.
Пользователи уже оставили свои первые отзывы о клипе.
"Получился чудесный дуэт и песня очень понравилось. Молодцы орешковцы", - считает Slov Annatour.
"До мурашек... Очень крутое и осмысленное видео к замечательнейшей песне! Просто не хватает слов, одни эмоции", - поделилась Елизавета Лейзерова.
"Какая потрясающая песня, слова, голоса, а видеоряд-то какой! Все очень круто, смотреть одно удовольствие, спасибо Вам всем за эту песню!", - расхвалила Таня Р.
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