"ВИА Гра" выпустила первый клип в новом составе

"ВИА Гра" выпустила новый клип / Фото: Instagram/meladzemusic

Группа "ВИА Гра" представила первый клип после обновления состава на песню "Я полюбила монстра".

Ролик появился на YouTube-канале Meladze Music. Музыку к песне написал продюсер группы Константин Меладзе, а соавтором слов стала Ольга Меганская.

Пользователи видеохостинга уже оставили свои первые комментарии: мнения кардинально разделились.

"Без Насти и Миши немного не то. Как в плане звучания, так и внешности", - считает GRIZzLY -K.

"Дорого, красиво, сексуально, все в стиле "ВИА Гры", - отметил Дмитрий Матвеев.

"Что ж так скучно. И песня слабая, и клип. Все-таки одна Оля, которую считаю лучшей в составе, не вытянет ничего. Жаль, очень жаль", - написала Даша Сергеева.

Напомним, солистками 19-го по счету состава стали: Эрика Герцег, Ольга Меганская, которая заменила Мишу Романову, и Ульяна Синецкая, которая заменила Анастасию Кожевникову.