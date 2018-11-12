"ВИА Гра" выпустила первый клип в новом составе

За 18 лет существования группы это уже 19-й состав.
Группа "ВИА Гра" представила первый клип после обновления состава на песню "Я полюбила монстра".
Ролик появился на YouTube-канале Meladze Music. Музыку к песне написал продюсер группы Константин Меладзе, а соавтором слов стала Ольга Меганская.
Пользователи видеохостинга уже оставили свои первые комментарии: мнения кардинально разделились.
"Без Насти и Миши немного не то. Как в плане звучания, так и внешности", - считает GRIZzLY -K.
"Дорого, красиво, сексуально, все в стиле "ВИА Гры", - отметил Дмитрий Матвеев.
"Что ж так скучно. И песня слабая, и клип. Все-таки одна Оля, которую считаю лучшей в составе, не вытянет ничего. Жаль, очень жаль", - написала Даша Сергеева.
Напомним, солистками 19-го по счету состава стали: Эрика Герцег, Ольга Меганская, которая заменила Мишу Романову, и Ульяна Синецкая, которая заменила Анастасию Кожевникову.