Стало известно место и дата похорон Евгения Осина

Евгений Осин страдал от алкоголизма и заболевания печени / Скриншот/YouTube

Знаменитого в 90-х певца и автора песен Евгения Осина, который умер в своей квартире на 55-м году жизни, похоронят 20 ноября в Москве.

"Похороны Евгения Осина, предварительно, пройдут 20 ноября на Троекуровском кладбище города Москвы", - сообщил в Instagram российский продюсер Андрей Разин.

Коллега ушедшего из жизни исполнителя рассказал, что Осин жил один в московской квартире, которая досталась ему от матери. По словам Разина, родители легенды 90-х развелись, когда ему было девять лет, а младшая сестра Альбина была совсем малышкой. Отец певца был сектантом, поэтому воспитывала детей преимущественно мать, именно она в советское время и получила двухкомнатную квартиру в Москве на Текстильщиках.

/ Фото: Instagram/Андрей Разин

Напомним, ранее стали известны подробности смерти Осина. Друзья рассказывают, что певец страдал от цирроза печени и нервного истощения.

"Главред" вспомнил биографию знаменитого в 90-х годах исполнителя, а также его нетленные хиты.