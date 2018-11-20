Леся Никитюк отомстила судьям "Танцев со звездами" за низкие оценки

Леся Никитюк посмеялась над судьями танцевального шоу / https://www.instagram.com/lesia_nikituk/?hl=ru

Телеведущая, участница пятого сезона шоу "Танцы со звездами" Леся Никитюк вызвала неоднозначную реакцию фанатов из-за шуточного коллажа с участием судей и участников танцевального шоу.

На своей странице в Instagram Никитюк показала коллаж, на котором в роли танцоров изобразила Влада Яму и Екатерину Кухар, а на место жюри посадила себя, Дмитрия Комарова и Павла Зиброва. Все они выставили хореографу и балерине по два балла.

Подписчики разделились на два лагеря: одни считают, что Никитюк во многом уступает другим участникам, и ей пора покинуть шоу. Кроме того, из-за такого коллажа юзеры посчитали, что у Леси развилась звездная болезнь.

"Как ты уже за*бала всех! Какой идиот за тебя голосует! Бревно", "Вообще не понимаю, за что зрители ее так любят... Одним словом, быдло!", "Глупо и претенциозно", "У тебя звездная болезнь. Жаль! Чем выше ты себя возносишь, тем больнее будет падать", "Очень незрелый поступок взрослого уже человека. Печально…", - возмущались юзеры.

Однако, многие поклонники вступились за Лесю, пообещали поддержать голосами, и пожелали ей победить в шоу.

"Леська, порви их, мы в тебя верим!", "Ты должна победить!", "Леся, благодаря Вам очень многие начали смотреть это шоу. И закончат вместе с Вашей победой в нем, какой бы лысый что там не говорил. Спасибо огромное, Вы умничка!", "Жюри просто завидуют, что Лесю столько людей поддерживают, вот и бесятся. Желаю победы от всей души", - поддержали фанаты.

Напомним, накануне финала проект покинули Павел Вишняков и Юлия Сахневич. Поэтому за главный кубок будут ожесточенно бороться Иракли Макацария и Яна Заец, Леся Никитюк и Максим Ежов, Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева.

Ранее Леся Никитюк отличилась в эфире "Танцев со звездами": Яма пообещал есть бумагу, Кухар обвинила в неопрятности.