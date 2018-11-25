"Влюбленный взгляд": Надя Дорофеева озадачила фанатов фото с Позитивом

Артистка выложила фото с концерта.
Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева удивила поклонников снимком с концерта.
Артистка опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором Надя запечатлена в розовом топе и леггинсах, с улыбкой смотря на своего напарника Позитива.
"ViS ViS ViS Love Love", - подписала снимок певица.
Одни подписчики возмутились новой прической Дорофеевой – они считают, что ей больше идут длинные волосы, другие же посчитали, что Надя смотрит на Позитива "влюбленным" взглядом.
"Зачем вы подстриглись, до каре? Вам шло с длинными волосами, и амбре больше", "У Нади влюбленный взгляд на... напарника по группе", "Мне жалко ее волосы", "Позитив так светится", "С длинными Наде лучше!", - писали юзеры.
Ранее Надя Дорофеева поразила фанатов глубоким декольте.