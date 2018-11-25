"Влюбленный взгляд": Надя Дорофеева озадачила фанатов фото с Позитивом

Дорофеева показала фото с концерта / https://www.instagram.com/nadyadorofeeva/?hl=ru

Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева удивила поклонников снимком с концерта.

Артистка опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором Надя запечатлена в розовом топе и леггинсах, с улыбкой смотря на своего напарника Позитива.

"ViS ViS ViS Love Love", - подписала снимок певица.

Одни подписчики возмутились новой прической Дорофеевой – они считают, что ей больше идут длинные волосы, другие же посчитали, что Надя смотрит на Позитива "влюбленным" взглядом.

"Зачем вы подстриглись, до каре? Вам шло с длинными волосами, и амбре больше", "У Нади влюбленный взгляд на... напарника по группе", "Мне жалко ее волосы", "Позитив так светится", "С длинными Наде лучше!", - писали юзеры.

Ранее Надя Дорофеева поразила фанатов глубоким декольте.