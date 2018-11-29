"Неземная фея": Тина Кароль покрасовалась в шелковом платье за 7 тысяч гривен

29 ноября 2018, 15:21

Певица для фотосессии выбрала нежно-розовый наряд.

Тина Кароль
Тина Кароль восхитила нежным образом / instagram.com/tinakaroll

Известная украинская певица Тина Кароль восхитила фанатов новым нежным образом.

На своей странице в Instagram артистка поделилась снимком, на котором она запечатлена в шелковом платье от украинского бренда Sleeper стоимостью 7200 гривен.

"Привязал меня навечно для сердечной красоты!", - подписала кадр певица.

Поклонники признались, что не могли оторвать глаз от знаменитости, и назвали ее "неземной феей".

"Необыкновенно красиво", "Неземная фея", "Ну солнышко же", "Ох, это платье.у меня аж дыхание участилось", - расхваливали поклонники.

Ранее Тина Кароль покорила фанатов смелым образом.

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Тина Кароль
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