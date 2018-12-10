Лысая дочь Кошевого "взорвала" сеть пародией на отца, и довела его до слез

Варвара Кошевая удивила отца выходом на сцену "Лиги смеха" / https://www.youtube.com/Лига Смеха

10-летняя дочь известного актера Студии "Квартал 95" Евгения Кошевого Варвара удивила своим появлением на юмористическом шоу "Лиха Смеха".

Девочка вышла на сцену проекта с "Луганской сборной", тренером которой является юморист. Варвара появилась в розовом спортивном костюме, свои белокурые волосы спрятала под лысый парик, пародируя отца. Видео появилось на YouTube-канале шоу.

Дочь Кошевого исполнила песню об отце, прося его вернуться домой, ведь дома его ждут его жена и две дочери. Девочка настолько трогательно пела, что ни Кошевой, ни Надя Дорофеева, и зрители в зале, не смогли сдержать слез.

Сам Кошевой также прокомментировал выступление дочери в Instagram.

"Я так понимаю, что эфир видели все. Я не знаю, как выложить весь видос, к сожалению. Но я был в шоке, когда все это происходило, но в хорошем понимании. Спасибо "Луганская сборная" и Варвара за эмоции", - написал юморист.

Ранее актер Квартала 95 пояснил, почему сын учится в Москве.