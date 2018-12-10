Лысая дочь Кошевого "взорвала" сеть пародией на отца, и довела его до слез

10-летняя Варвара исполнила трогательную песню, попросив папу вернуться в семью.
10-летняя дочь известного актера Студии "Квартал 95" Евгения Кошевого Варвара удивила своим появлением на юмористическом шоу "Лиха Смеха".
Девочка вышла на сцену проекта с "Луганской сборной", тренером которой является юморист. Варвара появилась в розовом спортивном костюме, свои белокурые волосы спрятала под лысый парик, пародируя отца. Видео появилось на YouTube-канале шоу.
Дочь Кошевого исполнила песню об отце, прося его вернуться домой, ведь дома его ждут его жена и две дочери. Девочка настолько трогательно пела, что ни Кошевой, ни Надя Дорофеева, и зрители в зале, не смогли сдержать слез.
Сам Кошевой также прокомментировал выступление дочери в Instagram.
"Я так понимаю, что эфир видели все. Я не знаю, как выложить весь видос, к сожалению. Но я был в шоке, когда все это происходило, но в хорошем понимании. Спасибо "Луганская сборная" и Варвара за эмоции", - написал юморист.
Я так розумію, що ефір вже бачили всі) я не знаю як викласти цілий відос( на жаль!!!!! Але я був у шоці, коли все це відбувалося? але в доброму розумінні? Дякую @luganskaya_sbornaya и @varvara_koshova за эмоции? #лигасмеха2018 #лигасмеха #лігасміху #кварталмощьсила #квартал95 #лігасміху2018
Ранее актер Квартала 95 пояснил, почему сын учится в Москве.