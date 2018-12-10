"Если нужно будет, перееду": живущий в России муж Билык прокомментировал военное положение в Украине

10 декабря 2018, 12:13

Аслан Ахмадов проживает в Москве, и часто ездит в Киев.

Ирина Билык
Муж Ирины Билык высказался о военном положении в Украине / Пресс-служба

48-летняя популярная украинская певица Ирина Билык впервые вместе с мужем Асланом Ахмадовым и их маленьким сыном Табризом появились на красной дорожке престижной музыкальной премии M1 Music Awards.

Там пара дала интервью Екатерине Осадчей для программы "Светская жизнь". Ведущая поинтересовалась, как Ахмадов пересек границу в связи с введенным в Украине военным положением, и запретом вьезда россиянам-мужчинам от 16 до 60 лет.

"Во-первых, у меня есть все основания находиться здесь. Здесь живут моя жена и мой сын. Это веские причины для того, чтобы я мог пересечь границу. В случае, если впоследствии возникнут определенные трудности и я не смогу приезжать сюда на законных основаниях, я сделаю так, чтобы я мог здесь находиться по закону. Если для этого нужно будет сюда переехать, я перееду", - ответил Ахмадов.

Также Билык призналась, что в их семье есть небольшие разногласия по поводу воспитания сына.

"Аслан просто с первого дня, как родился сын, сказал, что нельзя есть муку и сахар. И мы ему говорим, что нельзя это есть, но когда папа уезжает, то мы понемножку даем", - призналась Билык.

Ранее Тина Кароль высказалась о военном противостоянии с Россией.

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Ирина Билык Аслан Ахмадов
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