Дуа Липа написала и исполнила сингл для остросюжетного фильма "Алита: Боевой ангел"

Дуа Липа попробовала себя в новой роли автора саундтрека / Фото: Instagram/Дуа Липа

Известная британская певица косовского происхождения Дуа Липа (Dua Lipa) стала соавтором и исполнителем нового сингла Swan Song для экшена "Алита: Боевой ангел".

Продюсером фильма стали Джеймс Кэмерон и Джон Ландау ("Аватар"), а режиссером Роберт Родригес ("Город грехов").

Сюжет ленты повествует о богачах, которые живут на планете Земля в Небесном городе, бедные люди довольствуются жизнью в Нижнем городе, куда сбрасываются все отходы и мусор. Кибер-врач Дисон Идо находит части женщины-киборга, возвращает ее к жизни и называет Алита. Девушка потеряла память, но сохранила умения к боевым искусствам. И ее миссия – выяснить причины утери памяти и обстоятельства своей прошлой жизни.

"С того момента, когда мы посмотрели ее клип на песню New Rules, мы уже знали, что Дуа Липа будет идеальным исполнителем песни для нового фильма. В ее выступлениях такая же убойная сила, энергия и настроение, которые олицетворяет Алита. Мы в восторге от того, что привлекли ее к нашей команде, и уверены, что она сделает Swan Song идеальным гимном для нашего фильма - источником вдохновения и энергии", - отметил продюсер Джон Ландау.

Напомним, Липа выступила перед началом финала Лиги чемпионов на НСК "Олимпийский" в Киеве 26 мая.