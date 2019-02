Вера Брежнева на Мальдивах занималась с российской топ-моделью, опубликовано видео

Даже при том, что в отеле был шикарный спортзал, особое удовольствие было - позанимаются на пляже )) тем более, что мы @lenaperminova можем заниматься везде - было бы желание ? ну и, в данном случае - резинки ?????? А вы занимаетесь спортом в отпуске ?)

A post shared by Vera Brezhneva (@ververa) on Feb 4, 2019 at 7:27am PST