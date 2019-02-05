Вера Брежнева на Мальдивах занималась с российской топ-моделью, опубликовано видео

Вера Брежнева на отдыхе занималась спортом с Еленой Перминовой / instagram.com/ververa

Украинская певица Вера Брежнева во время отдыха на Мальдивах занималась спортом с известной российской топ-моделью Еленой Перминовой.

Артистка и манекенщица на пляже, в частности, делали упражнения с резинками, ролик с тренировки Брежнева опубликовала на своей странице в Instagram.

На видео запечатлено, как исполнительница и Перминова делали приседы и планку. Видеоролик за день собрал более 950 тысяч просмотров.

"Даже при том, что в отеле был шикарный спортзал, особое удовольствие было — позаниматься на пляже)) тем более, что мы… можем заниматься везде — было бы желание…", — подписала видео певица.

Ролик по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Господи, бывают же такие люди, мало того, что почти ничего не кушают, еще и спорт!!! Я в восхищении. Мне бы так", — написала na_dezhda4409.

"Какие шикарные фигуры… Это же какая сила воли должна быть, чтоб так выглядеть", — отметила anastasia.adamyan. "Просто кайф на это смотреть", — поделилась мнением n.lunavika.

Ранее Вера Брежнева порадовала поклонников откровенным видео ко своему Дню рождения — 3 февраля. На ролике запечатлено, как певица идет по пляжу на Мальдивах в юбке с длинным шлейфом, прикрывая грудь руками.