"Будет больше перца": Maruv пообещала устроить жаркий номер в финале нацотбора на Евровидение

Maruv пообещала устроить в финале шоу погорячее / https://www.instagram.com/eurovision.ua/

Участница нацотбора на Евровидение-2019 певица Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv, пообещала в финале устроить яркое выступление.

В первом полуфинале певица устроила провокационные танцы на сцене, хотя, в ее планах было более откровенное шоу, призналась артистка в интервью NewsOne.

"Хотя я не считаю, что изначально предполагались откровенные движения - все было в рамках дозволенного. Во время песни я должна была танцевать на столе жюри, а в конце - курить сигарету", - поделилась певица.

Певица также пообещала, что в финальном номере добавит "больше перца и куркумы". Она призналась, что оценки судей для нее были неожиданными.

"Меня очень вдохновила оценка телезрителей, поэтому буду думать над чем-то интересным и феерическим, а, возможно, и массовым. Сказано (ред. - в правилах конкурса), что возможно привести только шесть человек на сцену, но никто же не говорил про зал. Можно привести целый оркестр. Посмотрим, я еще не решила. Я думала, что Андрей Данилко оценит выступление низким баллом в отличие от Евгения Филатова. Но получилось наоборот. Я люблю делать более понятную для народа музыку - попсу, а ему нравится сложное звучание", - отметила артистка.

Maruv сексуально станцевала у стола судей / https://www.instagram.com/eurovision.ua

Напомним, второй полуфинал национального отбора на Евровидение-2019 в прямом эфире состоится 16 февраля, а финал – 23 февраля. Выбирать победителя будут Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.

64-й по счету международный песенный конкурс Евровидение-2019 пройдет в столице Израиля Тель-Авиве с 14 по 18 мая.

Ранее Maruv рассказала о работе в стриптиз-клубе.