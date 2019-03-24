"Увидели всё!": Tayanna разделась на сцене

Tayanna разделась на сцене / Пресс-служба

На своем сольном концерте певица Tayanna (Татьяна Решетняк) вела себя весьма фривольно.

Артистка практически обнажилась не только на глазах у зрителей, но и перед собственными родителями, которые были на тот момент в зале.

В интервью ведущей шоу "Светская жизнь" Катерине Осадчей Tayanna рассказала, как на такие выступления реагирует ее мама. Осадчая отметила, что "сегодня мама с папой видели на сцене всё".

"Я уже сама мама. Я выросла. Я уже взрослая и могу делать все, что захочу", – ответила певица.

По ее словам, родители ее поддерживают всегда.

Ранее Tayanna представила новый трек из будущего альбома. Певица презентовала песню "Як плакала вона".