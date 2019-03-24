"Он может": Влад Яма эротично станцевал стриптиз

24 марта 2019, 16:54

Жена танцора, пользуясь случаем, рассказала заодно и о совестном походе в стриптиз-клуб.

Влад Яма
Яма эротично станцевал стриптиз, его жене понравилось / Instagram

В пикантной комедии Lady`s night известный украинский хореограф Влад Яма устроил стриптиз прямо на сцене.

Жена танцора, Лилиана Яма, призналась, что ей очень понравилось выступление мужа.

"Наконец я увидела, как мой муж танцует стриптиз… Я понимаю, что он может и даю добро", – со смехом заверила Лилиана.

Также, пользуясь случаем, она рассказала и о совестном походе в стриптиз-клуб.

"Мы тогда тоже танцевали", – признался Влад.

Ранее Яма прокомментировал конфликт с Никитюк на Танцах со звездами. Хореограф пояснил, что хотел предостеречь телеведущую от чрезмерной вульгарности.

Напомним, Наташа Королева показала пикантное видео своего мужа Тарзана. Глушко во время танца срывает с себя одежду, оставаясь лишь в миниатюрных белых стрингах.

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стриптиз Влад Яма
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