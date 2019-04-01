Модель Playboy задержали за жестокое убийство пожилого психиатра

Келси Тернер подозревают в убийстве / twitter.com/playboyitaly

Модель журналов Playboy и Maxim Келси Тернер арестована в США по подозрению в убийстве 71-летнего психиатра Томаса Бурчарда.

Тело 71-летнего специалиста обнаружили 7 марта в багажнике автомобиля недалеко от Лас-Вегаса, сообщил New York Post.

Как показала экспертиза, Бурчарда убили несколькими ударами по голове тупым предметом.

По словам матери 25-летней модели, Келси и Томас были давно знакомы, даже одно время психиатр оплачивал аренду дома, в котором Келси жила вместе со своей семьей. Позже врач перестал помогать и Тернер переехала в Вегас.

Сейчас модель в тюрьме и ждет суда.

Келси Тернер подозревается в убийстве 71-летнего Томаса Бурчарда / https://nypost.com

Келси Терер / instagram.com/kelseyturnerofficial/

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