Модель Playboy задержали за жестокое убийство пожилого психиатра

Тело врача было найдено в багажнике машины.
Модель журналов Playboy и Maxim Келси Тернер арестована в США по подозрению в убийстве 71-летнего психиатра Томаса Бурчарда.
Тело 71-летнего специалиста обнаружили 7 марта в багажнике автомобиля недалеко от Лас-Вегаса, сообщил New York Post.
Как показала экспертиза, Бурчарда убили несколькими ударами по голове тупым предметом.
По словам матери 25-летней модели, Келси и Томас были давно знакомы, даже одно время психиатр оплачивал аренду дома, в котором Келси жила вместе со своей семьей. Позже врач перестал помогать и Тернер переехала в Вегас.
Сейчас модель в тюрьме и ждет суда.
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