Дочь Сумской засветила сочный кокосик на пляжном фото

Тоня Паперная / Instagram

Тоня Паперная, которая строит карьеру в России, поделилась пикантным фото, на котором весело проводит время на тропическом пляже.

Дочь Сумской опубликовала свое пляжное фото в Instagram.

"Время притворятся", - написала она под фото.

На фото Тоня позирует в крошечных джинсовых шортиках и белом топике, хвастаясь не только своими соблазнительными ножками и стройной талией, но и весьма привлекательными формами, которые не удалось скрыть топиком, и которые так и стремятся наружу.

В руках девушка держит кокос с коктейлем, который успешно утоляет жажду в такую жару, а руку запустила в волосы склоненной головы.

Тоня Паперная / Instagram

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