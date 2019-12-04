Дочь Сумской засветила сочный кокосик на пляжном фото

Дочка Ольги Сумской Тоня Паперная, которая живет и работает в России, наконец выбралась в отпуск, и посетила тропический пляж.
Тоня Паперная, которая строит карьеру в России, поделилась пикантным фото, на котором весело проводит время на тропическом пляже.
Дочь Сумской опубликовала свое пляжное фото в Instagram.
"Время притворятся", - написала она под фото.
На фото Тоня позирует в крошечных джинсовых шортиках и белом топике, хвастаясь не только своими соблазнительными ножками и стройной талией, но и весьма привлекательными формами, которые не удалось скрыть топиком, и которые так и стремятся наружу.
В руках девушка держит кокос с коктейлем, который успешно утоляет жажду в такую жару, а руку запустила в волосы склоненной головы.
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