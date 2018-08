Британский музыкант Эд Ширан тайно женился – СМИ

27-летний британский музыкант Эд Ширан появился с обручальным кольцом на пальце на концерте в Лондоне.

Артист, который в январе объявил через соцсеть о своей помолвке, вероятно женился на своей девушке Черри Сиборн, - сообщает DailyMail.

Ни певец, ни его невеста никак не комментируют эти слухи, однако, 17 февраля в день рождения артиста, его подруга телеведущая Эллен Де Дженерес написала в Twitter "С Днем Рождения Эд Ширан! Я в восторге от свадьбы. Не нужно просить…да я спою".

Happy birthday, @EdSheeran! I'm so excited for your wedding. No need to ask... yes, I'll sing.