"Музыкальное непорочное зачатие". В эфире телешоу Винника познакомили с тремя сыновьями, видео

В эфире телевизионного шоу ведущая Наталья Гарипова познакомила популярного украинского певца Олега Винника с тремя внебрачными сыновьями.

Исполнитель такого развития событий не ожидал. Видео опубликовано в Youtube.

Трое голубоглазых светлых мальчиков были внешне похожи на Винника и вели себя очень артистично, что вызвало замешательство певца.

"Мне нужно успокоится. На меня нахлынули разные воспоминания", - отреагировал Винник.

Мальчики признались, что увлекаются пением. Затем ведущая показала мам шестилетних малышей. У певца начали расспрашивать, были ли у него гастроли шесть лет и девять месяцев назад. Однако Винник вовремя вспомнил, что в 2011 году не проживал в Украине.

"Это первое музыкальное непорочное зачатие", - пошутила ведущая.

Мальчики так трогательно попрощались с "папой", что Винник проявил сентиментальность.

Напомним, ранее ведущая Наталья Гарипова созналась, что Винник был у нее первым звездным гостем.