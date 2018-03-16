Лидер популярной британской рок-группы The Who оглох

Основатель и вокалист британской рок-группы The Who Роджер Долтри оглох.

Во время концерта в Лас-Вегасе 74-летний музыкант назвал себя "очень, очень глухим" и призвал поклонников рок-н-ролла "носить чёртовы беруши" на выступлениях, сообщает портал TMZ.

По словам Долтри, он сожалеет о том, что сам не знал этого в молодости.

По информации издания, музыкант использует специальные слуховые аппараты, а также научился читать по губам. Долтри планирует продолжать карьеру.

Группа The Who была основана в 1964 году. По всему миру продано более 100 миллионов записей коллектива.

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