Лидер популярной британской рок-группы The Who оглох

Роджер Долтри потерял слух из-за громкой музыки.
Основатель и вокалист британской рок-группы The Who Роджер Долтри оглох.
Во время концерта в Лас-Вегасе 74-летний музыкант назвал себя "очень, очень глухим" и призвал поклонников рок-н-ролла "носить чёртовы беруши" на выступлениях, сообщает портал TMZ.
По словам Долтри, он сожалеет о том, что сам не знал этого в молодости.
По информации издания, музыкант использует специальные слуховые аппараты, а также научился читать по губам. Долтри планирует продолжать карьеру.
Группа The Who была основана в 1964 году. По всему миру продано более 100 миллионов записей коллектива.
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