Сэр Ринго Старр: принц Уильям посвятил экс-барабанщика The Beatles в рыцари

В Англии в Букингемском дворце прошла церемония чествования выдающихся граждан Великобритании. В рыцари приняли экс-барабанщика группы The Beatles Ринго Старра.

Об этом 77-летний музыкант сообщил в своем Twitter. Посвящал Старра в рыцари принц Уильям.

"Для меня большая честь и радость, что моя музыка и общественная работа получили признание", — произнес он в своей приветственной речи.

Another busy day for Sir. Ringo. peace and love peace and love pic.twitter.com/JpHd0r6r4u