"С секс-темницей и питомицами". Известного американского певца обвинили в растлении 14-летней девочки

Известного американского исполнителя RnB Роберта Сильвестра Келли, более известного под псевдонимом R Kelly, обвинили в развращении 14-летней девочки.

Соответствующее сообщение опубликовало британское издание The Guardian.

Одна из сожительниц Келли, 34-летняя Китти Джонс, рассказала о том, что он с 2011 года принуждал ее вступать в интимные отношения в специальном подвале-"секс-темнице" не менее десятке раз.

"Мне представили одну из девочек. Как мне сказал Келли, ее он "тренировал" с тех пор, как ей было 14 лет, — это его слова", — отметила Джонс. Она добавила, что своих девушек Келли называл "питомицами".

По словам Джонс, апофеозом стал один случай, когда Келли заставил одну из таких девушек ползти по полу к ней и ублажать ее орально.

"Он сказал: "Это одна из моих чертовых питомиц, я натренировал ее. Она научит тебя, как быть со мной"", — сказала женщина.

Представители исполнителя пока никак не прокомментировали такую информацию.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Испании сутенеры держали девушек в секс-рабстве, угрожая магией.