Умер актер фильма "На игле"

В Великобритании умер диджей, актер и ведущий Дейл Уинтон.

Актеру было 62 года, он умер дома в среду. Причины смерти и другие подробности агент актера Джен Кеннеди не сообщил, передает BBC News.

"Мы знаем, что многие разделят эту ужасную утрату, но просим уважать частную жизнь семьи в это скорбное время", — заявил его представитель.

Уинтон начал карьеру диджея в клубах Лондона в 1972 году. Он вел свое утреннее шоу на радио, а также был ведущим собственной телепередачи Dale's Supermarket Sweep.

Знаменитости, которые знали актера, в соцсетях выразили сожаление о кончине Уинтона.

"Очень печальные новости. Он был забавным и милым человеком, а также отличным ведущим", - заявил журналист Пирс Морган.

Британская актриса Давина Макколл также выразила свои мысли по поводу кончины звезды: "Очень грустно слышать о Дейле Уинтоне".

В СМИ уже появлялась новость о смерти актера, однако тогда ведущий просто исчез с телеэкранов телевизоров, и его агенту пришлось отрицать новости о его кончине. В июне 2016 года Дейл пережил серьезное расставание и боролся с затяжной депрессией.

"Мне следовало отдохнуть сразу, но я этого не сделала. Я всегда говорил себе: "Соберись!". Но потом я вспомнил, что моя мама умерла от такого же отношения к себе", - отмечал сам ведущий.

В январе 2018 года он перенес 4 операции из-за проблем с плечом и коленом. "Я из тех людей, кто работает, чтобы жить, а не живет, чтобы работать. Поэтому для меня это была очень тяжелая работа", - говорил актер.

В 1996 году он снялся в культовом фильме Дэнни Бойла "На игле". Помимо этого, он исполнил роли в таких проектах, как "Свободные женщины", "Разве я вам вру?" и "Летим со мной", а также принял участие в телесериалах "ТВ-отрыжка" и "Забей на панк-рок".

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