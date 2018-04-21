В Таиланде дети виртуозно исполнили хит этно-группы "ДахаБраха": видео

Маленькие таиландцы, по словам представителя группы, выполнили композицию на школьном уроке музыки.
В Таиланде ученики младшей школы исполнили на камеру песню "Колыбельная" украинского этно-коллектива "ДахаБраха".
"Это так мило. Колыбельную "ДахиБрахи" учат на уроках музыки в Таиланде", - сообщила в Facebook арт-менеджер группы Ирина Горбань. Видео было опубликовано в YouTube.
Отмечается, что песню исполнили ученики 4 класса. Их одели в одинаковые костюмы и выстроили, как артистов настоящего хора. Несмотря на значительную отдаленность стран и культур, дети исполнили песню очень трогательно и эмоционально.
Исполнение "Колыбельной" детьми в Таиланде:
Исполнение "Колыбельной" этно-группой "ДахаБраха":
Напомним, известный футболист Дэвид Бэкхем снялся в рекламе собственной мужской косметики House 99 под музыку украинской группы "ДахаБраха".