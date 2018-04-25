Группа "Друга Ріка" презентовала новый атмосферный клип

Украинская рок-группа "Друга Ріка" презентовала новую видеоработу на песню "Секрет".

Сьемки клипа происходили на берегу Черного моря. Клип музыканты снимали в перерыве между концертами в Одессе и Николаеве, где гастролировали в рамках всеукраинского тура в поддержку альбома "Піраміда".

Трек "Секрет" входит в седьмую пластинку группы, по словам фронтмена группы Валерия Харчишина, это его личная история, и один из самых сложных треков их новой пластинки. Музыка к песне была написана три года назад, но подобрать слов никак не удавалось.

"Я не знаю, должны ли люди делиться секретами, но рассказывают их все. Или же многие из нас. Наверное, так мы все экономим на психиатрах. У меня немного секретов. Скорее всего, один, да и того нет. Он бы возник, если бы мне удалось договориться с Богом. Ведь песня – это разговор с Ним", - так прокомментировал новую песню Харчишин.

Режиссером клипа стала Анна Бурячкова, с которой группа уже сотрудничала, и отсняла клип на трек "Ты есть я".

Задача режиссера была передать эмоции на грани, где отчаяние встречается с надеждой. То состояние человека, когда она готова на все, только бы помочь близким.

Для клипа локации и пейзажи намеренно искали неузнаваемые – видео отсняли на прибрежной зоне Черного моря. Однако из-за шторма и бури половину из локаций затопило. Но режиссер и группа решили продолжить сьемки, и это добавило правильной атмосферы.

Ранее группа The Hardkiss представила "космический" клип на трек "Мелодія".