"Жизнь продолжается": Пресняков рассказал о своем инфаркте

Российский певец и композитор Владимир Пресняков-старший, который попал в больницу в связи с инфарктом, рассказал в соцсети о своем состоянии.

На своей странице в Facebook он написал обращение к поклонникам, в котором отметил, что чувствует себя значительно лучше.

"Дорогие мои друзья и подруги! Так получилось, что случился у меня инфаркт! Ну, случился и случился, а сейчас прекрасные врачи вовремя сделали все необходимое и мне значительно лучше! Я очень тронут вашим очень теплым отношением ко мне и вашими пожеланиями выздоровления! Но поверьте, стало тяжеловато читать сотни и сотни ваших писем, а я их читаю... Мне звонили многие журналисты со скорбными голосами, догадываюсь, что многие огорчились, услышав мой бодрый голос...Предчувствую их сочинения на вольную тему...но готов прочитать лишь одного, с нежным псевдонимом Губкин...Жизнь продолжается, мои дорогие и я-ее участник! С любовью ко всем вам! Ваш Петрович!", - написал Пресняков.

Отметим, что Пресняков несколько дней провел в реанимации, а затем его перевели в обычную палату.