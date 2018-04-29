Издатель Дана Павлычко впервые показала новорожденную дочь: фото

Дана Павлычко, директор издательства "Основы", внучка поэта Дмитрия Павлычко и дочь литературоведа Соломии Павлычко, 27 апреля родила дочь.

"Извините, ребята, но теперь вам придется иметь дело с моими детскими фотографиями, потому что это лучшее, что я сделала", - подписала новоиспеченная мама снимок малышки, который опубликовала в Instagram.

Ранее режиссер Роман Блажан - супруг представительницы знаменитой литературной династии, сообщил в Facebook, что девочка весом 3920 и ростом 55 сантиметров будет названа в честь бабушки Соломией.

Напомним, певица Джамала, которая 27 марта родила первенца, поделилась своими дальнейшими планами, поскольку не собирается задерживаться в декрете.