После смерти отца-авторитета пропала Ксения Бородина

Ксения Бородина не выходит на связь после сообщения о смерти отца, которого в СМИ называли криминальным авторитетом.

Поклонники запаниковали, что ведущая "Дома-2" не появляется в Сети.

Ксения известна своей приверженностью Instagram: она постит фото и видео в соцсети каждый день. Порою по ее сториз можно досконально отследить, как Ксения провела день.

Однако после известия о кончине отца Бородина не обновляла свою страничку больше суток.

Поклонники тут же запаниковали. "Куда пропала Ксюша?", "А где Ксюша, почему нет новых фоток?", "Соболезнования Вам. Но Вы почему-то молчите", — пишут люди.

Очень многие выражают ведущей свои соболезнования.

Ранее в Грузии скончался актер из "Приключений Буратино" и "Блондинки за углом". Легендарный грузинский актер Баадур Цуладзе умер на 84-м году жизни.