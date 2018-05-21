Так и знали: Регину Тодоренко застукали за поцелуями с известным певцом, видео

Известную украинскую телеведущую и звезду "Орла и решки" Регину Тодоренко застукали за нежными объятиями и поцелуями с певцом Владом Топаловым в московском "Макдоналдсе".

Влюбленная парочка попалась на камеру журналисту портала Super, пока ждали свой заказ в местном фастфуде. Звезды мило общались, затем Регина взяла Топалова за лицо, притянула к себе и поцеловала.

Ранее Регина Тодоренко рассказала о своем новом возлюбленном, однако, не называла его имени. Она уточнила, что они уже долгое время живут вместе.