"Глыба на тонких ножках": фанаты жестко раскритиковали фигуру Волочковой

Известная российская балерина Анастасия Волочкова вызвала жаркие обсуждения в Сети под своим последним фото.

На своей странице в Instagram балерина поделилась снимком, на котором она запечатлена с основателем продюсерского центра Юрием Гончаром в холле отеля на Кипре.

Балерина одета в белое платье с синим узором и в громоздкие туфли на высокой платформе. Одни подписчики раскритиковали выбор обуви Волочковой.

"Насть, ну зачем эти ужасные громоздкие платформы, неужели нельзя что-то изящное обуть, при вашем росте можно и пониже каблук...и потоньше", "Что за утюги на ногах?", "Что с обувью опять?", "Что у нее на ногах , в цемент закатали?", - возмущались юзеры.

Другие же взялись за ее фигуру – юзерам плечи Волочковой напоминали мужские, они отметили, что ее строение тела не позволяет носить такие платья.

"Глыба на тонких ножках", "Рисунок на платье должен быть наоборот. Визуально бедра надо было расширять, а так еще расширили грудь ( косая сажень в плечах) и сузили бедра (и так узкие бедра)", "У Юрочки плечи поуже будут, бгг...", - критиковали подписчики.

Ранее в Сети оцениил новое обнаженное фото Волочковой.