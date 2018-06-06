"Усердно прикрывала сумкой": Регина Тодоренко рассказала о неприятном конфузе

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко поделилась с подписчиками историей неприятного конфуза, который произошел с ней в день открытия шоурума одного из модных брендов.

Звезда на своей странице в Instagram, рассказала, что в спешке собиралась на мероприятие, и испачкала брюки. Времени переодеться не было , поэтому Тодоренко прикрывала пятно сумкой.

"Пусть сегодня у всех будет продуктивный день. Не забывайте выучить новое слово по-английски, позвонить родителям, продумать план на лето и сходить на шоппинг (немножко порадовать себя всякой мелочью). Вчера я была на открытии нового шоурума и сумкой усердно прикрывала пятно на брюках. Обожаю спешить на важное мероприятие и тут же испачкаться какой-то… Ойх... в этом вся я", - подписала фото Тодоренко.

Однако Регина попросила фанатов оценить ее образ по шкале от 1 до 10. Она предстала на снимке в брючном костюме голубого цвета, белой футболке с надписью, кроссовках в тон и сумочке с цепочкой.

"Как всегда топ!", "Ооооочень крутой образ!", "Классный костюм", "Отличный брючный костюм, отличный цвет, отлично сидит на вас", - расхваливали образ подписчики.

Ранее фанаты раскритиковали дерзкий наряд Регины Тодоренко.