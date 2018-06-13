"Каролина, меняй гражданство!": фанаты жестко разнесли Ани Лорак за очередную награду в России

Известная украинская певица Ани Лорак побывала на российской премии МузТВ, где получила награду в номинации "Лучший дует" за совместную песню с росийским рэпером Мотом.

На снимке, который певица выложила на своей странице в Instagram, Лорак позирует с трофеем премии – "тарелкой".

Пользователи гневно отреагировали на фото певицы, посоветовав ей сменить гражданство, кто-то вовсе отметил, что у Лорак творческий кризис.



"Застой в том, что все однообразно уже 20 лет. Нет ее личного роста. Прогресса. Она зажата в своем образе. Боится экспериментов", "Ани, а сколько такая тарелочка стоит?", "У Лорак давно кризис творчества. Все песни, клипы и манера исполнения - одна причесанная длинная, нудная песня. С середины 90-х одна и та же накрахмаленная прическа, макияж и короткая юбка", "Как-то Ани Лорак и в России желаемого успеха не достигла (Лобода и то обскакала), и в Украине все утратила. Пик успеха уже позади, к сожалению", "Каролина, меняй гражданство!", - критиковали подписчики.

Ранее стало известно, как Ани Лорак с мужем отметили день рождения дочки.