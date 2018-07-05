Как дельфин: Энрике Иглесиас растрогал Сеть милым видео с дочерью

Испанский певец Энрике Иглесиас, который в конце декабря 2017 года стал отцом двойни, никак не нарадуется новому статусу.

Артист с семьей отправился отдохнуть на пляж. На своей странице в Instagram Иглесиас выложил очень трогательное видео, на котором она как дельфин пускает фонтан воды изо рта, веселя свою дочь. Малышка упакована в надувной круг, и весело смеется над выходками папы.

Меньше чем за сутки ролик посмотрели около двух миллионов человек, Энрике назвали самым милым папой.

Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) 4 Июл 2018 в 10:25 PDT

Ранее Энрике Иглесиас похвастался снимком со своими детьми.