Как дельфин: Энрике Иглесиас растрогал Сеть милым видео с дочерью

Певец точно заслужил звание "самый няшный папа года".
Испанский певец Энрике Иглесиас, который в конце декабря 2017 года стал отцом двойни, никак не нарадуется новому статусу.
Артист с семьей отправился отдохнуть на пляж. На своей странице в Instagram Иглесиас выложил очень трогательное видео, на котором она как дельфин пускает фонтан воды изо рта, веселя свою дочь. Малышка упакована в надувной круг, и весело смеется над выходками папы.
Меньше чем за сутки ролик посмотрели около двух миллионов человек, Энрике назвали самым милым папой.
Ранее Энрике Иглесиас похвастался снимком со своими детьми.