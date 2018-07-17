Названо имя первого знаменитого участника нового сезона "Танцев со звездами"

Грузинский продюсер, герой проекта "Холостяк" Иракли Макацария стал первым участником очередного сезона популярного шоу "Танцы со звездами".

Как сообщает пресс-служба телеканала 1+1, в новом сезоне увеличится количество прямых эфиров и звезд-участников — их будет четырнадцать.

По правилам проекта, профессиональные танцоры составят пары украинским звездам, которые должны продемонстрировать телезрителям свои танцевальные способности во время прямых эфиров. Выполнение танцевальных композиций будут оценивать телезрители и профессиональное жюри, в состав которого вошли: MONATIK, прима-балерина Национальной оперы Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма. Ведущий сезона снова станет Юрий Горбунов.

Отмечается, что Макацария уже имеет опыт участия в подобном шоу – он является финалистом грузинской версии "Танцев со звездами". После раскрытия имени первого участника в рамках челленджа знаменитый "холостяк" передал эстафету телеведущей Маше Эфросининой.

Напомним, победителем прошлого сезона "Танцев со звездами" стала певица Наталья Могилевская.