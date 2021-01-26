"Еще трусики сверху": Маша Ефросинина произвела фурор провокационным нарядом

Маша Ефросинина / Instagram

Телеведущая Маша Ефросинина, которая перед Новым годом заболела коронавирусом, вернулась к работе, и с удовольствием демонстрирует потрясающие наряды, которые, однако, успешно эпатируют часть публики в соцсетях.

Ведущая своего шоу "Экзамен", Маша Ефросинина показала, как можно носить лифчик поверх блузки.

В своем Instagram Ефросинина показала новый образ в черно-зеленых цветах с черными ботинками на платформе и юбке-макси внизу, а также в зеленой облегающей блузке с горизонтальными складками вверху. Девушка примерила лифчик поверх полупрозрачной блузки, произведя незабываемый эффект.

На фото Маша показала, что к черно-зеленому стилю прибавила кольца с изумрудами и серебром или белым золотом.

"Details...", - пишет она.

Маша Ефросинина / Instagram

Маша Ефросинина / Instagram

Маша Ефросинина / Instagram

"Скоро трусы на платье будут надевать, и все будут говорить, ох класс...ви неймовірні...", "Так чекаєм на новий екзамен", "Я подумала, що то гумор))) я завжди моду сприймаю зі страхом та запізненням на пару років))))",

"Это чтоб сразу мужикам не париться - бюстик поверх одежды, ещё трусики сверху - ваще", "Мода, прекрати", "Мода буває смішною напочатку і в кінці", "Wow, красиво",

"І так можна?", "Какие сапожки!", "грьобані модельєри, от якби ще зробити з жінки посміховисько. Навряд чи чоловіки наважилися труселя так одягнути", "Маша, восхищаюсь вами",

Напомним, что российская телеведущая Ксения Собчак обнажила ягодицы на провокационном фото.