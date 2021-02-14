Голос країни 11 сезон: как прошел 4 выпуск 14-02-2021: слепые прослушивания

Голос Країни 11 сезон 4 выпуск 14-02-2020: смотреть онлайн / 1+1

Новый 4 выпуск 11 сезона Голоса Країни вышел 14 февраля в 21:00 на 1+1. Ведущие и участники приняли во внимание, что выпуск совпадет с романтическим праздником - Днем влюбленных.

Олег Винник чуть не покорил сердце Нади Дорофеевой не просто своими песнями, но и тонким флиртом, а через время тренеры уже чуть не разругались в борьбе за участника кастинга.

В зале присутствовали зрители, которым, по словам организаторов, делали негативные тесты на Covid-19. За кулисами был установлен робот, который передавал обработанный антисептиком микрофон.

На шоу Голос країни 11 сезон себе команды набирают Тина Кароль, Олег Винник, Monatik и дебютантка Надя Дорофеева. Ведущие Голосу країни 2021 - Юрий Горбунов и Катерина Осадчая

Рудольф Афицерян родом из Тбилиси спел любимую песню Нади Дорофеевой Summertime Sadness.

Голос країни 11 сезон 4 выпуск смотреть онлайн видео 14-02-2021: Рудольф Афицерян:

Рудольф выбрал команду Димы Монатика.

Подружки исполнили прекрасную народную песню, и поразила сразу Олега Винника и Тину Кароль. Они предложиили им разделиться и пойти одновременно к обеоим тренерам.

Голос країни 11 сезон 4 выпуск смотреть онлайн видео 14-02-2021: Folk Ladies

Девушки выбрали Олега Винника.

Роман Семенчук вышел на сцену с песней Leave a Light On, и развернул к себе только Олега Винника.

Голос країни 11 сезон 4 выпуск смотреть онлайн видео 14-02-2021: Роман Семенчук

Кроме того, на сцену выйдет любимый Ольги Сумской актер кино и театра Виталий Борисюк, который решил сменить сферу деятельности, и начать музыкальную карьеру.

Графический дизайнер Бояркина Ирина пришла на кастинг Голоса, чтобы "перезагрузить жизнь" и начать все сначала с карьерой певицы. Она исполнила песню Chris Isaak под названием Wicked Game.

На кастинг Голоса пришла Надежда Мейхер, которой было интересно, развернут ли на ее песню свои кресла коллеги.

"Я пришла на Голос країни, как когда-то Наталья Могилевская, Злата Огневич и Юрий Ткач. Хочу устроить тренерам настоящий сюрприз. Интересно, узнают они меня или нет", - объяснила певица.

Андрей Смерека пришел на Голос после того, как в 2020 его сестра прошла прослушивания. Как фанат шоу, он не один год наблюдает за ДанТиной, и на кастинге решил спеть песню Тины Кароль "Твої гріхи".

Голос країни 11 сезон 4 выпуск смотреть онлайн видео 14-02-2021: анонс

Все новые выпуски шоу Голос країни 2021 выходят на 1+1 в 21:00. Также посмотреть онлайн новые выпуски и почитать обзор можно на Главреде.