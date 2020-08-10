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"На пилоне 10 лет": Лолита с шестом устроила мастер-класс на фоне икон

10 августа 2020, 17:18

Российская певица Лолита Милявская устроила дома мастер-класс по танцам на пилоне, заменив реквизит и зрителей.

Лолита Милявская
Лолита Милявская / Instagram

Лолита Милявская подразнила поклонников, и сняла видео, на котором танцует стриптиз.

Певица Лолита Милявская записала видео на стуле с круглым карнизом и в купальнике танцуя стриптиз.

"Мне простой не свойственен))", - пишет Лолита.

В ролике Лолита в закрытом купальнике устроила пародийные танцы-стриптиз на шесте на фоне икон .

Она стоя на стуле, рассказывает, что когда стираешь шторы, нужно снять карниз, и снять штору.

"А дальше странная вещь, когда ты видишь в руках карниз, ты думаешь: "Я молоденькая, и я могла бы еще показать с...". Нет, лучше нагнуться, и пойти в машинку все это забросить", - рекомендует Лолита.

Лолита
Лолита
Лолита
Лолита

Лолита с карнизом танцует стриптиз перед иконами:

"если в душе молоденькая, значит могла бы и показать. Шторы могут подождать. А танцы и хорошее настроение жизнь продлевают", "Пойду тоже постираю што ли", "Женщина с юмором... Пошлость какая- то!!!", "ваш сочный юмор! Класс!", "Лола!! Ты красавчик!!! Можеш еще и на пилоне лет 10 покружить!!!бросай шторы покажи молодым мастер-класс!!!", - пишут в комментариях.

Напомним, в день рождения Кайли Дженнер поздравили фотосессией с голой грудью без трусов

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