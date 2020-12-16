Полуголая ковбойша Анна Седокова похвалилась новым умением

Анна Седокова / Instagram

Певица Анна Седокова 16 декабря отмечает день рождения. Она решила написать неожиданно большой текст по этому поводу, сдобрив все ярким фото.

Анна Седокова призналась, что обычно на свой день рождения уезжала из страны праздновать в "теплые края", но в этом году много факторов повлияли на ее решение. Нынче замужняя многодетная мать остается дома с семьей. Она сделала вывод, что раньше от чего-то бежала, а теперь "подросла" и изменилась.

"Думаю я все таки повзрослела (ну пора бы уже) Теперь я не бегу. Я смотрю в глаза своим страхам, не использую свою боль в оправдание и однозначно ценю то, чем наградили меня небеса. Ну что же, новый год моей жизни. Я к тебе готова. Иди сюда . Твоя бывшая королева хаоса", - призналась Анна Седокова в Instagram.

К своей публикации она прибавила пикантное фото в образе ковбойши без штанов. Анна Седокова примерила джинсовый комбинезон или костюмчик, который едва прикрывает ее аппетитные ягодицы, а курточка от которого слегка скрывает ее грудь.

Ковбойская шляпа и "шпильки" довершают образ.

Анна Седокова / instagram.com/annasedokova/

"Нет, ты не повзрослела , ты просто сейчас счастлива", "Какая же красивая и мудрая. Принятие своих страхов, это самый главный признак взросления", "Крутая", "Красотка", "Классная фотка", "Богиня", "Как всегда божественна и секси девушка!",- пишут ей в комментариях и поздравляют с наступающим днем рождения.

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