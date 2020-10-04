Танці з зірками 2020 смотреть онлайн 6 выпуск 4 октября

Танці з зірками 2020 - что было в 6 выпуске / 1+1

Новый 6 выпуск 4 сезона Танці з зірками 2020 порадует вызовами для звездных пар. Участники за неделю должны были приготовить новые танцы, и раскрыть свои таланты в тематике выпуска "Вечер легенд".

Судьями на Танці з зірками 2020 стали Влад Яма, Катерина Кухар и Григорий Чапкис. Юрий Горбунов и Тина Кароль традиционно стали ведущими проекта.

Четвертым судьей Танців з зірками 2020 стал Юрий Ткач, один из судей Лиги Смеха и бывший участник Танцев.

Участник Танцев со зведами 2019, певец и актер Дзидзьо стал ведущим балкона

Украинские звезды пожалуют на сцену Танцев, чтобы спеть на паркете. Кроме того сюрпризы готовят и организаторы танцев - на шоу пожалует персонаж другого шоу - Маскарад.Читайте такжеМаскарад 2020 смотреть онлайн полный выпуск 3 октября

Что было в 6 выпуске Танці з зірками 2020 - читай Главред.

В шестом выпуске "Вечер Легенд" Санта Димопулос и Макс Леонов зажжет паркет танцем ча-ча-ча под песню Гайтаны Одинокая босса.

Танці з зірками 2020 смотреть онлайн 6 выпуск Позитив и Юлия Сахневич

Сергей Танчинец с Яной Цыбульской станцуют румбу под легендарный хит Скрябина Люди как корабли.

Танці з зірками 2020 смотреть онлайн 6 выпуск Сергей Танчинец и Яна Цибульская:

Юлия Санина и Дмитрий Жук танцевать контемпорари под песню Вільна, которую исполнит Тина Кароль.

Танці з зірками 2020 смотреть онлайн 6 выпуск Юлия Санина и Дмитрий Жук

Дарья Петрожицька и Игорь Гелуненко выполнят зажигательную сальсу под Hasta La Vista Michelle Andrade.

Танці з зірками 2020 смотреть онлайн 6 выпуск Дарья Петрожицька и Игорь Гелуненко

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк продемонстрируют трогательный фокстрот под песню Tayanna Жди.

Танці з зірками 2020 смотреть онлайн 6 выпуск Надежда Мейхер и Кирилл Васюк

Позитив и Юлия Сахневич станцуют Румбу под песню Alekseev.

Танці з зірками 2020 смотреть онлайн 6 выпуск Санта Димопулос и Макс Леонов

А Олег Винник и Алена Шоптенко должны определиться со своим участием в шоу Танцы, ибо второй выпуск подряд пропускать уже нельзя.Читайте такжеОлег Винник и Алена Шоптенко покинули Танці з зірками

Танці з зірками 2020 смотреть онлайн 6 выпуск 04-10-2020:

Начало прямого эфира в 21:00 4 октября на 1+1. Все выпуски Танців з зірками выходят по воскресеньям на 1+1.