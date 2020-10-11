Танці з зірками 2020 - что было в 7 выпуске 11 октября

Танці з зірками 2020 - что было в 7 выпуске / 1+1

Новый 7 выпуск 4 сезона Танці з зірками 2020 11 октября порадует вызовами для звездных пар. Участники за неделю должны были приготовить новые танцы, и раскрыть свои таланты в тематике "Латинская Америка".

Судьями на Танці з зірками 2020 стали Влад Яма, Катерина Кухар и Григорий Чапкис. Юрий Горбунов и Тина Кароль традиционно стали ведущими проекта.

Четвертым судьей Танців з зірками 2020 стал знаменитый Холостяк бывший участник Холостяк на СТБ Ираклий Макацария, а вот встречать гостей на балконе будет неожиданно судья Голоса и Х-Фактора Настя Каменских, которая как раз месяц назад презентовала свой первый испаноязычний альбом.

Оля Полякова, которая недавно объяснялась за антикарантинный концерт в Харькове, теперь споет для шоу Танці з зірками 2020.

Украинские звезды пожалуют на сцену Танцев, чтобы спеть на паркете. Впервые эфир Танцев будет посвящен латино-американским танцам. Кроме того, одна из фавориток шоу Юля Санина 11 октября отмечает 30-летие - на паркете.

Телеведущая Ольга Фреймут во второй раз примерит на себя сексуальный образ, танцуя ча-ча-ча под трек Camila Cabello Havana.

А вот самба-убийца, как прозвали этот вид танца участники прошлых сезонов, достанется фронтвумен The Hardkiss Юлии Саниной и Дмитрию Жуку.

Пара Сергея Мельника и Аделины Дели, которая в прошлом эфира продемонстрировала значительный прогресс, зажжет на паркете джайв под хит Lou Bega Mambo 5.

Джайв также исполнит и экс-ВИА Гра Санта Димопулос под композицию The Weeknd Blinding Lights - Single.

Солист Без Обмежень Сергей Танчинец, который попытается воплотить сексуальный образ в соблазнительной сальсе.

Если Надежда Мейхер приняла вызов Снаты Димопулос, то должна танцевать пассадобль.

Танці з зірками 2020 смотреть онлайн 7 выпуск 11-10-2020:

Начало прямого эфира в 21:00 4 октября на 1+1. Все выпуски Танців з зірками выходят по воскресеньям на 1+1.