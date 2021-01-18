В России запускают съемки украинской Лиги Смеха

Российский телеканал купил права на создание формата Лига Смеха от Студии Квартал 95
Международный союз КВН вместе с российским каналом СТС начинают кастинг для запуска проекта Лига Смеха - формата Студии Квартал 95 из Украины.
На сайте телеканала СТС есть информация о том, что кастинг на шоу начнется в январе 2021 года.
"Мы ждем вас 25, 26, 27 января на открытом кастинг-фестивале "Лига Смеха"! Ваш коллектив может выступить в любом юмористическом жанре: миниатюра, музыка, пародия, стендап, квн, импровизация и т.д.", - говорится в сообщении.
Организаторы отметили, что участие могут принимать не только россияне.
Всех делающих будут принимать в Москве в ММЦ "Планета КВН".
Запуском проекта Лига Смеха в России будут заниматься канал СТС совместно с АМиК.
- Как ранее сообщал Главред, Сергей Светлаков вместе с Александром Незлобиным приезжали в Украине для переговоров о покупке Лиги Смеха для России перед Новым Годом 2020.
- Лига Смеха - украинское телевизионное юмористическое шоу запущенное Студией Квартал 95 с 2015 года. Трансляцией в Украине занимается канал 1+1. До 2019 года ведущим был Владимир Зеленский, потом его место занял Евгений Кошевой.
- Лига Смеха есть уже в Израиле(Израильская Лига Смеха) , Эстонии(Международная Лига Смеха), Армении (Лига Юмора), Грузии (Грузинская Лига Смеха) и Азербайджане (Азербайджанская Лига Смеха).
- "АМиК" принадлежит Александру Маслякову-старшему и производит развлекательный контент для "СТС".
Автор: Александр Галаджий