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В России запускают съемки украинской Лиги Смеха

18 января 2021, 15:03

Российский телеканал купил права на создание формата Лига Смеха от Студии Квартал 95

Лига смеха в России
Лига смеха в России / Квартал 95

Международный союз КВН вместе с российским каналом СТС начинают кастинг для запуска проекта Лига Смеха - формата Студии Квартал 95 из Украины.

На сайте телеканала СТС есть информация о том, что кастинг на шоу начнется в январе 2021 года.

"Мы ждем вас 25, 26, 27 января на открытом кастинг-фестивале "Лига Смеха"! Ваш коллектив может выступить в любом юмористическом жанре: миниатюра, музыка, пародия, стендап, квн, импровизация и т.д.", - говорится в сообщении.

Организаторы отметили, что участие могут принимать не только россияне.

Всех делающих будут принимать в Москве в ММЦ "Планета КВН".

Запуском проекта Лига Смеха в России будут заниматься канал СТС совместно с АМиК.

  • Как ранее сообщал Главред, Сергей Светлаков вместе с Александром Незлобиным приезжали в Украине для переговоров о покупке Лиги Смеха для России перед Новым Годом 2020.
  • Лига Смеха - украинское телевизионное юмористическое шоу запущенное Студией Квартал 95 с 2015 года. Трансляцией в Украине занимается канал 1+1. До 2019 года ведущим был Владимир Зеленский, потом его место занял Евгений Кошевой.
  • Лига Смеха есть уже в Израиле(Израильская Лига Смеха) , Эстонии(Международная Лига Смеха), Армении (Лига Юмора), Грузии (Грузинская Лига Смеха) и Азербайджане (Азербайджанская Лига Смеха).
  • "АМиК" принадлежит Александру Маслякову-старшему и производит развлекательный контент для "СТС".
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