В России запускают съемки украинской Лиги Смеха

Лига смеха в России / Квартал 95

Международный союз КВН вместе с российским каналом СТС начинают кастинг для запуска проекта Лига Смеха - формата Студии Квартал 95 из Украины.

На сайте телеканала СТС есть информация о том, что кастинг на шоу начнется в январе 2021 года.

"Мы ждем вас 25, 26, 27 января на открытом кастинг-фестивале "Лига Смеха"! Ваш коллектив может выступить в любом юмористическом жанре: миниатюра, музыка, пародия, стендап, квн, импровизация и т.д.", - говорится в сообщении.

Организаторы отметили, что участие могут принимать не только россияне.

Всех делающих будут принимать в Москве в ММЦ "Планета КВН".

Запуском проекта Лига Смеха в России будут заниматься канал СТС совместно с АМиК.