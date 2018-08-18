В Киеве заменят стоковую канализацию для предотвращения потопов — Кличко

18 августа 2018, 13:28

Коммунальные службы столицы справились с последствиями ливня, отметил мэр.

Виталий Кличко пообещал, что власти Киева осуществят реконструкцию системы стоковой канализации на наиболее проблемных улицах
Власти Киева осуществят реконструкцию системы стоковой канализации на наиболее проблемных улицах, пообещал Виталий Кличко / Пресс-служба

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на днях столица снова попала под удар стихии, по оценкам синоптиков, к столице дошло самое мощное атмосферное пятно из возможных, но город справилось с последствиями непогоды.

Столичные власти осуществят реконструкцию системы стоковой канализации на наиболее проблемных улицах, рассказал чиновник в эфире телеканала "Киев", говорится на его сайте.

"Даже старожилы нашего города говорят, что не помнят такого ливня. Гарантии, что стихия не повторится, — нет. Поэтому наша задача — как можно оперативнее реагировать и быстро ликвидировать последствия таких природных явлений. Во время непогоды в городе было повалено более 200 деревьев, 6 столбов линий электропередач. На улице Крещатик ливневая канализация просто не справилась с таким аномальным количеством осадков", — заявил Кличко.

По его словам, городская власть делает выводы из этой ситуации. Сегодня разрабатывают новые проекты для замены ливневой канализации на тех улицах, где возникли проблемы.

"Мы изучаем те места, где были подтопления, чтобы поставить там более мощные насосы. Осуществим реконструкцию системы стоковой канализации на наиболее проблемных улицах. Там, где делаем капитальный ремонт дорог, мы ставим новую систему. Но, не будем забывать, что в городе Киев 800 километров коммуникаций ливневой канализации, большую часть которых не ремонтировали и не обновляли десятилетиями", — добавил мэр.

Также Кличко поблагодарил работников коммунальных служб, которые оперативно навели порядок в городе после мощного ливня. Работали они с ночи, чтобы утром город приступило к привычной жизни. По мнению главы столицы, с последствиями непогоды коммунальные службы справились.

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Киев Виталий Кличко ливень
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