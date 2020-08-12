"Синий" Пальчевский устроил дебош в центре Киева - блогер

Инцидент произошел на одной из летних площадок на Ярославском валу.
В центре Киева кандидат в мэры Андрей Пальчевский в состоянии алкогольного опьянения приставал к людям и вел себя агрессивно.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил волонтер и блогер Роман Синицын.
Инцидент произошел на одной из летних площадок на Ярославском валу.
По словам волонтера, Пальчевский проходил мимо, вел себя дерзко и лез к людям. На замечание кандидат отреагировал агрессивно.
"Лез драться, некрасиво себя вел, говорил, что мы понаехавшие. Норм кандидат", - написал Синицын.
За 11 часов с момента публикации пост Синицына собрал 2,5 тысячи реакций и больше сотни комментариев. Пользователи отреагировали с юмором и вспомнили "российскую" биографию кандидата.