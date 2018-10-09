Неожиданный финал: астролог рассказал, чем закончится борьба за автокефалию УПЦ

9 октября 2018, 06:35

Со стопроцентной уверенностью можно утверждать, что Томос будет получен украинской православной церковью.

Филарет, Онуфрий
Глава УПЦ КП патриарх Филарет и глава УПЦ МП митрополит Онуфрий / apostrophe.com.ua

Украина получит Томос об автокефалии, но возглавить независимую от России церковь может глава Московского патриархата митрополит Онуфрий. Об этом в комментарии "Главреду" рассказал астролог Влад Росс.

"Октябрь будет интересным периодом, что будет связано с положением Плутона на небе, планетой важных и решающих ситуаций, с самого начала месяца. Именно про этот период монах-предсказатель Раньо Неро говорил: "Огромные огни падут с неба". Очевидно, он предсказывал какую-то очень сложную и взрывоопасную ситуацию, подобную пороховой бочке. Неро также говорил, что "свет, отмеченный фиолетовым, будет отключен иноком". Он изъяснялся иносказательно, но в "переводе" это может означать, что "инок" –  православный священнослужитель Константинополя – "отключит свет" Русской православной церкви и даст Томос об автокефалии Украине. Фиолетовый цвет – это всегда символ божественного провидения и божественных сил. И именно такой свет зажжется для нашей страны", - рассказал Росс.

Читайте также"До свидания, третий Рим". Жириновский спрогнозировал РФ плохую участь после томоса об автокефалии УПЦПо словам астролога, со стопроцентной уверенностью можно утверждать: Томос будет получен украинской церковью. В то же время он отрицает возможность столкновений или кровопролитий в Украине на этой почве.

"Если говорить о возможной реакции Москвы и последствиях получения автокефалии украинской церковью для нашего общества, то, по моему прогнозу, не будет каких-то острых конфликтов, столкновения или кровопролития, как говорят некоторые. Возможны лишь какие-то незначительные стычки, не более того. Они случались и ранее. Тем более, эти церковные дела не повлекут за собой эскалации военных действий. По крайней мере, в 2019 году я не вижу таких событий. Могут лишь быть споры и стычки отдельных активистов, которые помашут слегка кулаками", - отметил он.

Астролог также отметил один "принципиальный момент".

"Скорее всего, возглавит эту независимую от Москвы церковь не патриарх Киевского патриархата Филарет, а глава Московского патриархата митрополит Онуфрий. Так что развязка этого процесса борьбы за автокефалию может быть весьма неожиданной: Онуфрий примет автокефалию, и все заглохнет. В итоге решающую роль сыграют очень тонкие политические нюансы", - резюмировал Росс.

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