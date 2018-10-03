"Все сложно", а порой даже жутко: как спастись от астрологических опасностей этой недели

В массовых мероприятиях в эту пятницу лучше не участвовать

В ближайшие дни влияние Венеры на судьбу и события в повседневной жизни человека будут проявляться крайне остро.

В первую очередь речь идет об усилении разного рода соблазнов, поясняет Telegram-канал "Сухарева башня". К примеру, возрастает риск купить вещь, которая человеку не по карману – да и не очень-то нужна.

"Но главное искушение может проявиться в сфере любовных искушений. Стационарная Венера – самое благоприятное время для так называемой "любви с первого взгляда", которая способна разрушить вашу текущую личную и семейную жизнь", – предупреждают астрологи.

Особую бдительность следует проявить вечером в эту пятницу – это день Венеры, и он несет немало рисков.

"Если вы не хотите поменять свой статус в профиле соцсетей на "все сложно", лучше отказаться от походов в бары, клубы и другие увеселительные места. Одна ночь в этот день способна перевернуть все с ног на голову в вашей жизни", – подчеркнули эксперты.

О том, что октябрь станет месяцем, когда могут умирать взаимоотношения, ранее в комментарии "Главреду" рассказал астролог Влад Росс. Он подчеркнул, что в октябре не стоит выходить замуж и заводить любовные знакомства.

Кроме того, Влад Росс назвал три опасных периода этого месяца и составил подробный гороскоп на октябрь-2018 для каждого знака Зодиака. В октябре фартить будет Козерогам и Овнам, а к испытаниям следует подготовиться Рыбам и Стрельцам.