"Научили бояться быть плохим": психолог посоветовала, как стать лучше

Тело человека является великим учителем, отметила эксперт.
Украинский психолог, кандидат философских наук Наталья Холоденко считает, что каждого человека настолько научили бояться быть плохим, что он не может стать лучше.
Признать свой гнев, несогласие, лень — это больно только ситуативно, а потом начинается внутренняя работа, которая навсегда меняет качество чувств, написала эксперт в Instagram.
"Избегание. Второй день ужасная крепатура после тренировок. Что только не делала — ходить больно до слез. Не могла понять в чем дело... Присела отдохнуть и вдруг меня осенило!", — отметила автор.
Читайте такжеПсихолог посоветовала, как зарабатывать большеПо словам кандидата наук, она поняла, что ходит на почти ровных ногах, чтобы избегать боли при сгибании колен, поэтому она и не проходит.
"То есть избегая неприятное ощущение, я его продлеваю. Тело — великий учитель… Душевная крепатура тоже пройдет, если тренироваться личностно!", — добавила психолог.Ранее Наталья Холоденко сообщила, что поражения воспитывают целеустремленность, пробуждают настоящие чувства, задевают, ранят, но всегда исцеляют от серости. По ее словам, проигрыши являются естественной частью жизни человека.