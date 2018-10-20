"Научили бояться быть плохим": психолог посоветовала, как стать лучше

20 октября 2018, 03:29

Тело человека является великим учителем, отметила эксперт.

Психолог полагает, что человек может стать лучше, есть признает свой гнев, несогласие и лень
Человек может стать лучше, есть признает свой гнев, несогласие и лень, полагает психолог / newzz.in.ua

Украинский психолог, кандидат философских наук Наталья Холоденко считает, что каждого человека настолько научили бояться быть плохим, что он не может стать лучше. 

Признать свой гнев, несогласие, лень — это больно только ситуативно, а потом начинается внутренняя работа, которая навсегда меняет качество чувств, написала эксперт в Instagram.

"Избегание. Второй день ужасная крепатура после тренировок. Что только не делала — ходить больно до слез. Не могла понять в чем дело... Присела отдохнуть и вдруг меня осенило!", — отметила автор.

Читайте такжеПсихолог посоветовала, как зарабатывать большеПо словам кандидата наук, она поняла, что ходит на почти ровных ногах, чтобы избегать боли при сгибании колен, поэтому она и не проходит.

"То есть избегая неприятное ощущение, я его продлеваю. Тело — великий учитель… Душевная крепатура тоже пройдет, если тренироваться личностно!", — добавила психолог.Ранее Наталья Холоденко сообщила, что поражения воспитывают целеустремленность, пробуждают настоящие чувства, задевают, ранят, но всегда исцеляют от серости. По ее словам, проигрыши являются естественной частью жизни человека. 

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психолог Наталья Холоденко
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