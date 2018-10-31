Антибиотики и интерфероны не помогут: Супрун рассказала, как на самом деле надо лечить простуду

Супрун рассказала, как на самом деле надо лечить простуду

При простуде не помогут ни антибиотики, ни интерфероны, и уж тем более иммуномодуляторы, растительные препараты и витамины.

Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Украины.

На своей странице в Facebook она пояснила, что антибиотиками лечат простуду или грипп, только когда те вызваны бактериальной инфекцией или уже пошли осложнения.

Лечиться она предлагает такими препаратами, как осельтамивир или занамивир. Жаропонижающие препараты, содержащие парацетамол или ибупрофен, назначают лишь при температуре 38,5 и выше.

При этом Супрун подчеркнула, что главная задача – облегчить симптомы и предотвратить осложнения. Для этого нужно:

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2. Пить побольше жидкости, можно с малиной.

3. Следить за питанием: еда должна быть полезной (рекомендуется куриный бульон, овощи и фрукты).

4. Помещение нужно проветривать и делать в влажную уборку – это облегчает ход болезни.

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