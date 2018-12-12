Зеркальная дата — 12.12: что нужно делать в этот день

Считается, что зеркальная дата имеет огромную силу и мощную энергетику / telegraf.com.ua

В среду, 12 декабря, необычный день — 12 число и 12 месяц — такую дату называют зеркальной, ей приписывают огромную силу и мощную энергетику.

В зеркальную дату можно решиться на что-то новое, а также делать судьбоносные поступки, пишет АиФ-Украина.

В этот день людям сулят благоприятный исход от смены имиджа или кардинальной перемены во внешности. Также зеркальная дата удачна для того, чтобы порвать с прошлым, перестать заниматься саморазрушением или решиться очистить свою жизнь от всего ненужного.

По данным издания, в карьере в этот день правит Меркурий — бог торговли, поэтому у коммуникабельных людей все должно сложиться как можно лучше. "Есть шанс заключить важные сделки, провести успешные переговоры, удача будет сопутствовать активным, решительным и рисковым людям", — отмечается в материале. Ранее астролог Влад Росс дал Главреду подробный прогноз на декабрь-2018 года для всех знаков Зодиака. По его словам, в первый месяц зимы фартить будет Водолеям, Львам, Тельцам и Скорпионам.