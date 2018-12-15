Стало известно, какие знаки Зодиака владеют суперспособностями

Знаки Зодиака / Fishki

Оказывает, среди дюжины знаков Зодиака есть и те, которые предчувствия и смутное ощущение будущего обманывают очень и очень редко. То бишь они – практически магия во плоти.

Такой материал опубликовал портал "Тv.ua".

Первый из "магов" – Скорпион. Люди, относящиеся к такому знаку, сильнее всего предрасположены к магическим талантам. Их интуиция развита настолько, что реально дает возможность предсказывать недалекое будущее и заранее рассчитывать под него свои действия. Одни из Скорпионов обладают гиперчувствительностью и легко считывают все до единой эмоции окружающих, а другие даже способны на ясновидение в отдельные моменты.

Второй – Водолей. Водолеи предрасположены к магии настолько, что даже порой делают ее своей второй профессией. Их всегда тянет к эзотерике, предсказаниям, а также к попытке разгадать различные варианты будущего.

Рак – относящиеся к этому знаку люди отличаются крепкой и мощной хорошей аурой. Что, в свою очередь дает им едва ли не беспрерывную связь с космосом. Раки чаще всего предчувствуют будущее во время сна, а после пробуждения немедленно отправляются расшифровывать его. Кроме того, они очень неплохо чувствуют других людей, особенно имеющих злые планы или намерения.Напомним, ранее "Главред" рассказывал, какие знаки Зодиака самые ворчливые, а какие - самые неуравновешенные.