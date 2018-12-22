Новый год 2019: гороскоп от Павла Глобы и не только

Гороскоп на 2019 года от Павла Глобы / rabstol.net

Без трудностей в Новом году 2019 не обойдется – однако год будет удачным для очень многих людей, заверил астролог Павел Глоба.

Наступающий год Желтой Земляной Свиньи (Кабана) по восточному календарю – лучшее время для перемен, пишет SlovoFraza. Так что можно смело менять не только место работы, но даже сферу деятельности. Звезды благоволят и тем, кто хочет открыть собственное дело.

Читайте такжеРабота и уборка вместо секса: стало известно, что приносит радость украинцамЧто касается личной жизни, то любовный гороскоп на 2019 сулит удачные отношения и брачные союзы для тех, кто пока одинок. И неудивительно, ведь Хозяйка года чтит семейные ценности. Но чтобы роман был удачным, а отношения сложились – нужно разделять личную жизнь и работу: побольше уделяйте внимания близким, и поменьше – своему трудоголизму.

Кому больше всего повезет в 2019 году

Так как Свинья – земляная, то, соответственно, и весь год пройдет под эгидой стихии Земли. И это хорошо, ведь земляная стихия сулит процветание и финансовое благополучие. При этом и основные изменения затронут как раз сферу финансов и денег.

В то же время, по словам Глобы, удача будет на стороне людей трудолюбивых. Без труда в Год Свиньи рыбку из пруда не вытащишь. Так что если хотите карьерных продвижений и финансового благоаполучия – придется попахать.

Гороскоп на 2019 год по дате рождения

Читайте такжеАстролог рассказал, кому в 2019 году грозят удары судьбыГороскоп на 2019: Овен. Для Овнов главное – расставить приоритеты и придерживаться выбранного курса, не кидаясь из проекта в проект. Самый благоприятный период – в начале года. Но уже с середины февраля продуктивность представителей знака пойдет на спад. Так что придется искать дополнительные источники сил – то, что их стимулирует и вдохновляет: просить о поддержке вторую половину, визуализировать новую покупку и т.п. При должной целеустремленности и упорстве Овны просто обречены на успех.

Гороскоп на 2019: Телец. Для Тельцов главное – держать в узде эмоции. Обострение старых проблем "намечено" на вторую половину года. Зато финансовых проблем им ждать не стоит аж до декабря-2019. При этом гороскоп на 2019 год Тельцам обещает отличные любовные приключения – вплоть до брака. Те, кто уже состоят в отношениях, смогут их укрепить.

Гороскоп на 2019: Близнецы. Без саморазвития добиться карьерного роста Близнецам в 2019 году будет практически невозможно. Так что им прямая дорога на обучающие курсы и прочие мастер-классы. При этом в карьерном и финансовом плане более благоприятна вторая половина года: именно тогда стоит менять работу, если есть такое желание. В любовном плане глобальных изменений не предвидится.

Гороскоп на 2019: Рак. Главное для Раков – быть решительными и упорными. И поменьше уделять внимание работе, занявшись, наконец, личной жизнью. Без этого изменения к лучшему, увы, в Год Свиньи невозможны. А изменения будут именно к лучшему, так что перемен бояться не стоит. Начало года будет позитивным, затем возможна череда неприятных "непоняток" – но этот период довольно быстро пройдет.

Гороскоп на 2019: Лев. Львам стоит опасаться завистников. В то же время, это отличный год для поиска влиятельных союзников, надежных партнеров и второй половинки. При этом 2019 год станет для Львов временем перемен – от мировоззрения до жизненного уклада. Приоритеты, скорей всего, начнут меняться уже с марта. Конец года потреплет нервы, зато порадует тем, чего удалось добиться за это время.

Читайте такжеКто самый богатый знак Зодиака, а кто – самый бедныйГороскоп на 2019: Дева. Для Дев главное – больше времени и сил уделять личным проблемам, меньше растрачиваясь на решение чужих вопросов. Секрет успеха – тщательное планирование. Позитивные перемены в жизни станут заметны со второй половины года. В Год Свиньи стоит использовать каждую, даже самую незначительную, возможность для обучения и получения новой информации. Полагаться стоит больше на свою интуицию, чем на советы окружающих.

Гороскоп на 2019: Весы. Для Весов главное – выбрав цель, не сворачивать с намеченного пути. Причем не стоит браться за несколько проектов сразу – лучше реализовать их строго по порядку. Придется периодически рисковать, но иначе шампанского в этом году не выпить. Любовный гороскоп 2019 сулит Весам романтические отношения, которые могут перерасти во что-то очень серьезное.

Гороскоп на 2019: Скорпион. Для Скорпионов главное – определиться с целью. А уж там энергетика года поможет им с реализацией планов. Работу лучше менять зимой. Если новая должность будет связана с переездом – тоже не беда: Свинья все обустроит по высшему разряду. Перемен в работе бояться не стоит – они не просто к лучшему, они к деньгам. А вот на любовном фронте ожидаются трудности: романы будут мимолетны, а поиски новой любви – не слишком удачны.

Читайте такжеУспеть до Нового года: астролог рассказал, кому нельзя упустить удачу в декабре-2018Гороскоп на 2019: Стрелец. Для Стрельцов Год Свиньи будет успешным, если им удалось заложить прочный фундамент в 2018 году. Поиски новой работе, если они захотят сменить место и должность, займут время, но, в конце концов, окажутся плодотворными. Стать счастливее и наметить новые цели поможет самоанализ.

Гороскоп на 2019: Козерог. Для Козерогов главное – не бояться двигаться вперед. Крайне плодотворным будет начало года: представители знака будут ощущать прилив сил, так что практически любая задача будет им по плечу. В течение года их ждут большие перемены: если их не бояться, то все сложится хорошо. В середине 2019 года Козероги могут столкнуться с непредвиденными трудностями. Нужно просто набраться сил, терпения, упорства – и взять барьеры один за другим. К концу года запас жизненных сил пойдет на спад, так что отпуск лучше планировать именно на это время.

Гороскоп на 2019: Водолей. Для Водолеев главное – не спешить и не хвататься за все скопом. Именно размеренная целенаправленность – секрет их успеха. Год будет богат на гениальные идеи. Многие смогут наконец-то решить и распрощаться со старыми ошибками. При этом Свинья обещает представителям знака судьбоносное знакомство в наступающем году.

Гороскоп на 2019: Рыбы. Для Рыб главное – не бояться перемен. Их самый опасный враг в 2019 году – это страх. Настройтесь на лучшее, не хвастайтесь своими планами (чтоб не напороться на завистников) и спокойно идите вперед. Поверьте: все начатое удастся завершить вполне успешно. В любовном плане самый благоприятный период – весна 2019: одиноким удастся завести новые отношения, а тем, у кого уже есть вторая половинка – именно в это время стоит переводить отношения на более серьезный уровень (предлагать съезжаться, делать предложение и т.д.).