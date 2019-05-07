Лютая жестокость и злоба: астрологи назвали деспотичных мегер среди знаков Зодиака

Астрологи назвали деспотичных мегер среди знаков Зодиака / rabstol.net

Как утверждают астрологи, среди женщин, родившихся под знаком Овна, нередко встречаются те, с кем лучше не связываться. Ведь даже слегка задетое чувство собственного достоинства напрочь испортит ваши отношения. Избежать ссор и вражды из-за нелепых ситуаций с такими женщинами крайне сложно.

В то же время женщины – Раки имеют скрытный характер, что позволяет им умело скрывать свою жестокость. При этом внешне кажущееся спокойствие этих дам таит за непроницаемой оболочкой вулкан страстней и эмоций. Астрологи предупреждают, что он в плохом настроении они способны проявлять лютую злость и молниеносно разорвать даже самые крепкие отношения.

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И наконец женщины, родившиеся под знаком Скорпиона, нередко отличаются мстительным характером и злопамятностью. Как утверждают астрологи, такие женщины в ответ на малейшую обиду мгновенно вступают в бой и не останавливаются, пока не уничтожат противника, пишет rodgor-vlg.ru.

Напомним, ранее астрологи назвали предателей и эгоистов, готовых воткнуть нож в спину.