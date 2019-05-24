Короли коварства и подлости: астрологи назвали готовые на удар в спину знаки Зодиака

24 мая 2019, 06:03

Львы являются настоящими мастерами коварства, говорят астрологи.

Знаки Зодиака_астрология
Названы самые коварные и подлые знаки Зодиака / rabstol.net

Астрологи назвали знаки Зодиака, среди представителей которых наиболее часто встречаются люди, готовые пойти на подлость.

Люди, рожденные под знаком Льва, по словам астрологов, являются настоящими королями коварства. При этом если кто-то встанет на их пути или начнет действовать не по их правилам, то он обязательно попадет "под раздачу".

Астрологи предупреждают: когда что-то пойдет не так, как хотелось бы Льву, в лучшем случае оппонент столкнется с морем обвинительных и громких слов, также велика вероятность и того, что сокровенности, которые Лев случайно или специально разведал у "жертвы", приобретут широкую огласку.

Читайте такжеТриумф и удача в мае: астролог раскрыл секрет успеха для трех знаков ЗодиакаСреди Скорпионов часть встречаются люди необузданной натуры. При этом стоит проявлять особую осторожность: находится рядом с ними – всегда риск, но вести себя достаточно сдержанно представители этого знака Зодиака будут лишь с людьми, которые тоже внутренне сильны и уверенны в себе.

Скорпион всегда готовы продемонстрировать свои зубы, после которых раны придется зализывать еще долго.

Также астрологи предупреждают, что родившиеся под знаком Девы могут быть преданными и свято хранить верность, отдавать себя полностью во благо семьи и жить интересами родных долгое время, однако они напрочь лишены способности прощать.

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При этом они требуют от окружающих идеальности, а в случае не соответствия требованиям, наверняка задумают коварную месть. Следует быть готовым к тому, что удар, вероятно, будет нанесен в спину и в очень неожиданное время. Кроме того, представители этого знака могут имитировать романтические чувства для достижения материального благополучия и прочих выгод, пишет uznayvse.ru.

Напомним, ранее астрологи назвали предателей и эгоистов среди знаков Зодиака.

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